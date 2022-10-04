Стало известно о заметном снижении цен на авиабилеты по зарубежным направлениям

TourDom: цена билета в Анталью в обе стороны в октябре стартует от 37 тысяч рублей

Эксперты туротрасли зафиксировали заметное снижение ажиотажа на полеты по зарубежным направлениям и связанное с ним падение цен на авиабилеты. Об этом сообщает портал TourDom.

Так, стало известно, что стоимость перелета в первой половине октября из Москвы в Анталью и обратно на рейсах авиакомпаний S7 и Turkish Airlines стартует от 37 тысяч рублей. Перевозчик «Аэрофлот» предлагает авиабилеты из Москвы в Стамбул в обе стороны за 35 тысяч рублей.

Кроме того, выгодно можно отправиться на отдых в ОАЭ — в октябре у ряда авиакомпаний имеются билеты в Дубай от 60 тысяч рублей на человека в оба конца. «Снижение стоимости очевидно — три дня назад на 9 октября самые бюджетные места на рейсе flydubai предлагали за 77 тысяч рублей в одну сторону», — отметили эксперты TourDom.

Также подешевел перелет в Казахстан — сейчас проездные документы по маршруту Москва — Астана — Москва можно приобрести за 30 тысяч рублей. На прошлой неделе самые дешевые места в столицу Казахстана в одну сторону стоили в три раза дороже.

Ранее специалисты АТОР предупредили россиян о заметном снижении цен на авиабилеты на Гоа в ноябре. Так, стало известно, что на стоимости проездных документов отразился старт полетной программы российской авиакомпании «Аэрофлот». Цена безбагажного билета в обе стороны составляет 47 тысяч рублей на одного.