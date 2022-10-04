Бизнесмен Батурин сознался в попытке хищения акций «Интеко» у сестры Елены

Виктор Батурин признал вину в попытке хищения 25 процентов акций «Интеко» у вдовы Лужкова

В Симоновском суде Москвы на процессе по уголовному делу о хищении 25 процентов акций компании «Интеко» стоимостью 14 миллиардов рублей выступил подсудимый — бизнесмен Виктор Батурин — брат потерпевшей Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фигурант дела полностью признал свою вину в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств. По данным следствия, Батурин предъявил сестре документ, что она должна ему заплатить за проданные ей в 2011 году 14 тысяч акций 13,8 миллиарда рублей. Батурина заявила, что эта бумага фальшивая, и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В 2017 году было возбуждено уголовное дело о покушении на хищение, но задержали ее брата только в 2021 году.

Батурин свою вину отрицал, но затем по неизвестной причине кардинально изменил позицию, сознавшись в преступлении.

Он уже имеет две судимости. В 2011 году его приговорили к условному сроку за мошенничество при продаже недвижимости. В 2013 году Батурин получил уже реальный срок в семь лет колонии за попытку продать два векселя «Интеко» британскому бизнесмену за 5,5 миллиарда рублей. Третьей ценной бумагой он пытался расплатиться за сельхозтехнику и скот. Суд установил, что векселя были фальшивыми, и признал Батурина виновным в покушении на мошенничество. В 2016 году его досрочно освободили из колонии.