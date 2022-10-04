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Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться на выборах в 2024 году

Карин Жан-Пьер подтвердила намерение Байдена баллотироваться на выборах в 2024 году
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Samuel Corum / CNP

Белый дом подтвердил намерение президента США Джо Байдена переизбираться в 2024 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

«Я просто повторю, что много раз говорил президент, что я много раз говорила: президент намерен баллотироваться», — подчеркнула Жан-Пьер.

Ранее журналист The Washington Post Меган МакАрдл отметила, что возможность переизбрания нынешнего президента США Джо Байдена стоит под вопросом, поскольку ухудшение его состояния в последние годы все более заметно.

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Юлия Мискевич
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