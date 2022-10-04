В Татарстане подсчитали долгожителей

В Татарстане насчитали полторы сотни долгожителей

В Татарстане в настоящее время насчитывается полторы сотни долгожителей. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает «МК» со ссылкой на Минтруда республики.

По данным ведомства, на 1 сентября 2022 года в регионе проживало 157 человек, возраст которых превышает 100 лет: 140 женщин и 17 мужчин.

Старейшей женщине Татарстана в этом году исполнилось 107 лет, она проживает в городе Заинск. Самым пожилым мужчиной в республике был признан житель Пестрецов, который отпраздновал в этом году 102-й день рождения.

Кроме того, как пояснили в министерстве, еще около 914 тысяч жителей Татарстана считаются представителями старшего пенсионного возраста. В ведомстве добавили, всем им оказываются различные меры соцподдержки, как на региональном, так и на федеральном уровне.