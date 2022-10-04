Россиянам назвали способы одолеть тревогу на фоне мобилизации

Психологи советуют сократить чтение новостей, чтобы снизить тревогу на фоне мобилизации

На фоне продолжающейся специальной военной операции, а также объявления частичной мобилизации психологи зафиксировали рост жалоб россиян на думскроллинг. Специалисты предупреждают, что бесконтрольное чтение тревожных новостей может привести к психическим расстройствам и депрессии. В беседе с «Лентой.ру» специалисты дали советы, соблюдение которых может одолеть тревогу.

Эксперты советуют строго ограничивать чтение подобного контента. По словам врача-психиатра, психотерапевта Михаила Валуйского, негативные новости нужно «профилактировать» с помощью психогигиены. Эксперт рекомендует выделить на них какое-то определенное время.

«Например, чтение одного новостного сайта 10 минут утром и 10 минут в обед. А когда рука будет тянуться к телефону, чтобы что-то полистать, нужно применять техники осознанности для переключения внимания, сосредоточения на важных, ценных вещах, улучшающих жизнь», — советует психотерапевт.

Психолог Елена Комолова советует также сократить не только время чтения новостной ленты, но и количество источников. «Категорически не рекомендуется смотреть новостные сводки поздним вечером, так как это может вызвать проблемы со сном, а также ранним утром, так как начало дня, как правило, задает настроение на весь его остаток», — добавила она.

Валуйский утверждает, что после начала специальной военной операции количество россиян, жалующихся на думскролинг значительно выросло. Объявление частичной мобилизации еще больше усугубило ситуацию, добавила психолог, бизнес-консультант, преподаватель РАНХиГС Виталия Аветова.

«Мониторя новости, человек изучает и, как ему кажется, берет под контроль тревожную ситуацию, будь то боевые действия, пандемия, инфляция и так далее. Но это не так: от негативной информации мы не успокаиваемся, а начинаем тревожиться еще больше», — подчеркнула она.

По ее мнению, во времена кризисов и потрясений людям особенно важно поберечь себя, дать себе возможность отдохнуть и восстановиться.