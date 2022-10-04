Российские власти в разы сократили льготы и субсидии для IT-компаний

Правительство в разы сократило объем средств на субсидирование льготных кредитов для IT

Российское правительство в разы сократило объем средств на субсидирование льготных кредитов для IT-компаний и льготной ипотеки для айтишников, говорится в распоряжении властей.

Размер средств на субсидии по льготным кредитам на пополнение оборотных средств снизился с трех миллиардов рублей до 500 миллионов, то есть в шесть раз. Сумма кредитов, выданных IT-компаниям в этом году, сократится с 54,5 до 20 миллиардов рублей.

Размер средств, выделяемых на субсидирование льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний, «урежут» в три раза — с 1,5 миллиарда до 500 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что количество уехавших после объявления о частичной мобилизации в России IT-специалистов может в несколько раз превысить показатели весны этого года. Отток IT-кадров в новой волне может вырасти в два-три раза, считает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.