Экс-сотрудники метро Москвы получили условные сроки по делу о гибели 24 человек

Экс-сотрудникам метро Москвы дали условные сроки по делу об аварии с гибелью 24 человек

В Москве суд приговорил к условным срокам экс-сотрудников «Московского метрополитена» Николая Мельникова и Виталия Соколова и бывшего замдиректора «Спецтехреконструкции» Анатолия Круглова из-за аварии в столичном метро, в результате которой погибли 24 человека. Об этом во вторник, 4 октября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Мельников получил три года условно, а Соколову и Круглову дали по два года условно. Они признаны виновными по части 2.7 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

По данным ведомства, компания «Спецтехреконструкция» должна была ремонтировать стрелочные провода на путях перегона «Парк Победы» — «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии с монтажом контактного рельса. В организации не нашлось специалистов, которые бы имели квалификацию для реализации этой задачи. Тогда Круглов договорился с Мельниковым за деньги выполнить работы по монтажу контактного рельса с помощью сотрудников метро. Мельников попросил Соколова отремонтировать рельс, а он поручил эту работу неопытным монтерам.

Авария в московском метро произошла утром во вторник, 15 июля 2014 года. Три вагона пассажирского состава сошли с рельсов недалеко от станции «Славянский бульвар». В результате, по данным СКР, погибли 24 человек. В МЧС также сообщили о 188 пострадавших.