В российское министерство пришло письмо с неизвестным порошком

Baza сообщила, что в Минэнерго России по почте пришло письмо с неизвестным порошком

В Министерство энергетики России по почте пришло письмо с неизвестным порошком внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, посылка пришла в российское министерство днем 28 сентября. Когда секретарь вскрыла конверт, то обнаружила внутри лист бумаги формата А4 с порошком серого цвета.

Коллега женщины обратил внимание, что неизвестное вещество будто слегка прожгло слой бумаги. После этого мужчина вызвал сотрудников МЧС, которые пришли к выводу, что порошок не взрывоопасен, сообщает автор поста.

Как пишет канал, прибывшие на место полицейские изъяли посылку и отправили ее на экспертизу. Что за порошок был в письме, и кто его отправил, сотрудникам Минэнерго пока не сообщили.

Ранее в марте два конверта с неизвестным порошком прислали в посольство России в Австралии. Дипломаты и сотрудники российского генконсульства в Сиднее неоднократно получали угрозы, однако до этого они ограничивались публикациями в социальных сетях.