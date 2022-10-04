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Стали известны детали переговоров Турции и России о газе

РИА Новости: в Турции опровергли просьбу об отсрочке платежей за российский газ

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В Анкаре опровергли просьбу об отсрочке платежей за российский газ и заявили, что Турция и Россия активно обсуждают стоимость топлива. О деталях переговоров стран сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Речь идет не об отсрочке, а о цене, ведь раньше в контрактах учитывались котировки европейских бирж, цена была высокая», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что страны достигли соглашения о частичной оплате газа в рублях.

При этом проблем в переговорах по российскому газу нет, «все основывается на доверии и отношении двух лидеров», отметил источник.

О том, что Турция обратилась к России с просьбой отсрочить часть платежей за газ до 2024 года, стало известно 3 октября. Агентство Bloomberg сообщило, что переговоры состоялись после соглашения между двумя странами, разрешающего турецкой компании Botas оплачивать 25 процентов своих обязательств в рублях, а не в долларах.

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Мария Грушко
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