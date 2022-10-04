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Раскрыты способы сохранить обувь в дождливую погоду

Grazia: сохранить обувь в дождливую погоду можно с помощью специальных спреев

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Редакторы модного журнала Grazia раскрыли способы, с помощью которых можно сохранить обувь в дождливую погоду. Соответствующая подборка лайфхаков появилась на сайте издания.

В первую очередь, специалисты призвали читательниц перед каждым выходом на улицу обрабатывать обувь специальными средствами в виде спреев или кремов. Таким образом, она будет защищена от грязи и влаги. Вдобавок эксперты порекомендовали проверять изношенность набоек и менять их один раз в три месяца.

Кроме того, авторы материала посоветовали при выборе осенней обуви обращать внимание на подошву. Так, для дождливой погоды подойдут модели на платформе, в том числе, выполненной из термопластичной резины или каучука. При этом необходимо следить за тем, что покрытие подошвы было рельефным, предупреждают журналисты.

В заключение редакторы отметили, что для сохранения обуви необходимо ее правильно сушить. Утверждается, что после носки пару нужно протереть сухой салфеткой, положить внутрь мятую газету и оставить сушиться при комнатной температуре.

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Мария Винар
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