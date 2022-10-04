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Украина подаст заявку на ускоренное признание Одессы объектом ЮНЕСКО

Минкульт Украины подаст заявку на признание Одессы объектом культурного наследия ЮНЕСКО

Фото: Anastasia Vlasova / Getty Images

Украина решила подать заявку на ускоренное внесение города Одесса в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, заявил глава министерства культуры страны Александр Ткаченко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы подготовили и подаем досье на внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре. Внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО гарантирует значительное международное внимание к ее сохранению и позволит лучше защитить мировое культурное наследие», — рассказал Ткаченко.

Ранее Ткаченко заявлял, что народные артисты Украины, поддерживающие Россию, скоро будут лишены званий.

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Василий Мека
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