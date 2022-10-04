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Стало известно о препятствиях для согласования новых санкций ЕС против России

Euroactiv: морские государства продолжают откладывать новое решение ЕС о санкциях
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Фото: Yves Herman / Reuters

Противодействие со стороны морских государств с крупной судоходной отраслью остается единственным препятствием для согласования следующего раунда санкций ЕС в отношении России. Об этом пишет Euroactiv.

В рамках принятия нового пакета санкций несколько морских стран по-прежнему не желают соглашаться с правовой основой для ограничения цен на российскую нефть в третьи страны. Так, Греция, Кипр и Мальта выразили обеспокоенность тем, что ограничения на транспортировку российской нефти несоразмерно ударят по их экономике.

Однако ожидается, что Афины представят свои условия, когда послы ЕС вновь соберутся 4 октября в очередной попытке заключить сделку до конца недели.

В июне страны-члены ЕС договорились о полном запрете на страхование и финансовые услуги для морской нефти, который вступит в силу 5 декабря вместе с запретом на закупку ЕС российской нефти, в то время как судоходство будет избавлено от ограничений.

Новый пакет санкций обсуждают в связи с присоединением к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов. Страны ЕС считают голосование незаконным.

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Татьяна Антоненко
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