Звезда приквела «Игры престолов» снялась в рекламе нижнего белье бренда Рианны

Британская актриса Оливия Кук снялась в рекламе нижнего белье бренда Рианны Savage X Fenty

Британская актриса Оливия Кук снялась в рекламной кампании бренда нижнего белья Savage X Fenty, принадлежащего певице Рианне. Фотографии появились на странице ретейлера в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Звезда приквела «Игры престолов» позировала перед фотографом в кружевном нижнем белье в сочетании с платьем-сеткой черного цвета на одно плечо стоимость 149 фунтов стерлингов (9754 рубля). В качестве обуви она выбрала туфли на высоком каблуке. При этом визажисты нанесли на ее лицо нюдовый макияж, а губы накрасили ярко-красной помадой.

В то же время на других снимках героиня «Дома дракона» запечатлена в зеленом костюме, состоящем из бралетта и мини-юбки, а также в прозрачных босоножках. Помимо этого, знаменитость сфотографировалась в черном корсете, сидя на бордовом кожаном кресле.

Премьера «Дома дракона» состоялась на 21 августа 2022 года. События сериала происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. В проекте снялись актеры Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Стив Туссэн, Ив Бест и Рис Иванс.