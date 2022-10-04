Тело убитой россиянки с ранениями головы обнаружили на полу в подъезде

В Воронеже 35-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве соседки молотком

В Воронеже 35-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве 63-летней соседки. Об этом во вторник, 4 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Бовт.

Тело погибшей с ранениями головы было обнаружено 2 октября в подъезде одного из домов на улице Кривошеина. Правоохранители выяснили, что ее смерть носила криминальный характер.

После этого следователи и сотрудники полиции установили личность предполагаемого убийцы — им оказался сосед женщины, с которым у нее мог произойти конфликт. Во время осмотра его квартиры был изъят молоток со следами вещества бурого цвета — предположительно, крови.

Фигурант отказался от дачи показаний. Следствие намерено ходатайствовать о помещении его в СИЗО.

Сотрудники СКР осмотрели место преступления. Был назначен ряд судебных экспертиз, выполняются следственные действия и опрашиваются свидетели.