Стивен Сигал построит на Рублевке центр единоборств вместо детской больницы

Baza: актер Стивен Сигал имеет долю в фирме, которая строит центр единоборств под Москвой

Американский киноактер с российским гражданством Стивен Сигал имеет 26-процентную долю в подмосковной фирме «Горки холдинг компани», которая получила огромный участок земли в Одинцовском районе. Об этом сообщает издание Baza.

Власти Подмосковья передали компании Сигала в аренду до 2026 года 8,2 гектара земли в Одинцовском районе. Участок расположен рядом с поселком Горки-10 на 25-м километре Рублево-Успенского шоссе. В этом районе одна сотка земли стоит более миллиона рублей — на этом месте фирма должна построить Международный центр восточных единоборств. Рыночная стоимость такого участка, по подсчетам издания, составляет 800 миллионов рублей, фирма Сигала получила его без проведения торгов.

Однако, согласно выписке из Росреестра, этот участок был в бессрочном пользовании Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина. В 2018 году госкорпорация «Дом.РФ» выставила участок на торги с начальной ценой 178 миллионов рублей с условием, что землю можно использовать только для лечения детей. После четырех месяцев безуспешных торгов онкоцентр Блохина захотел вернуть себе участок, но никакой детской больницы построено не было. В итоге земля оказалась в собственности Одинцовского городского округа. При этом был изменен статус разрешенного использования земли.

Подмосковные власти отдали без конкуренции участок фирме американского актера, обосновывая решение тем, что компания создаст рабочие места для строительства объекта. При этом в официальном соглашении между правительством Подмосковья и фирмой Сигала указано, что комплекс на восьми гектарах будут строить лишь восемь человек. К 2026 году они построят «двухэтажный спортивный центр с комплексом вспомогательных зданий» с «главным залом по борьбе айкидо», «тренажерным залом», «конференц-залом и выставочном пространством».

Американский актер стал российским гражданином в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент страны Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда сообщил, что артист, который «известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны», настойчиво и долго об этом просил. В 2021 году Сигал пообещал никогда не отказываться от российского гражданства.

