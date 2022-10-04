Президент России Путин пригласил главу Мали принять участие в саммите Россия — Африка

Президент России Владимир Путин пригласил президента переходного периода Мали Ассими Гойта принять участие в саммите Россия — Африка в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, цитату приводит «Интерфакс».

Разговор политиков состоялся по телефону по инициативе малийской стороны. Проведение саммита запланировано в Санкт-Петербурге.

Путин и Гойта также обсудили «актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений», в том числе в торговле и экономике. Стороны согласились, что международное сообщество должно принять российскую инициативу о безвозмездной передаче 300 тысяч тонн удобрений нуждающимся странам. Кроме того, российский президент пообещал коллеге оказать содействие в борьбе с терроризмом.

Первый саммит Россия — Африка прошел в Сочи в 2019 году. Председателем Оргкомитета саммита 2023 года назначен помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.