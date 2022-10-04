Московский американский театр подал иск против Стивена Спилберга на 1,5 миллиона долларов

Московский американский театр подал иск против режиссера Стивена Спилберга. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Соответствующий документ был направлен продюсером учреждения Александром N (Ширяевым) в Центральный суд в Южной Калифорнии. Сообщается, что режиссер прекратил поддержку театра после начала спецоперации, оставив труппу, состоящую из 50 человек, без контрактов, площадок и инвесторов.

На протяжении двух последних месяцев в театре не было репетиций. По словам Александра N, Спилберг нарушил условия заключенного с театром контракта и должен возместить инвестиционные расходы в размере 1,5 миллиона долларов.

Культурное учреждение открылось в Москве в 2021 году в рамках проекта «Театры мира — в Москве». Предполагалось, что на сцене Американского театра будут ставить спектакли, основанные на известных мюзиклах.

Ранее стало известно, что культовый мюзикл «Призрак оперы» на Бродвее закроют спустя 35 лет после премьеры.