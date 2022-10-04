В Крыму опровергли невозможность въехать в республику из Херсонской области

Сообщение о невозможности выехать в Крым из Херсонской области опровергли

Сообщение о том, что жители Херсонской области не могут выехать в Крым, опровергли официальные представители республики.

В начале октября в проукраинских Telegram-каналах начали распространяться публикации, в которых утверждалось, что жители Херсонской области, получившие российские паспорта, не могут покинуть регион и выехать в Крым. Сообщалось, что паспорта гражданина РФ, выданные на территории Херсонской области, якобы не признают российской погранслужбой в Крыму и не дают возможности въехать на территорию полуострова. Одно из первых сообщений появилось в Telegram-канале «****** Херсон».

Об ограничениях на выезд с территории Херсонской области также заявил ряд украинских чиновников. Так, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире украинского телеканала ТСН сообщил, что россияне намеренно блокируют выезд из Херсонской области. По его словам, с 1 октября от жителей региона требуют оформить специальное разрешение на выезд. При этом для его получения необходимо предоставить не только фотографии и паспортные данные, но также свидетельство о рождении, приглашение из другого российского региона и другие документы.

В свою очередь украинский министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона заявила, что на пункте пропуска в Васильевке скопилось уже около 1,5 тысячи автомобилей с желающими попасть в Крым, однако за сутки 2 октября выехать их Херсонской области удалось только 11 людям.

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг информацию о том, что жители Херсонской области не могут въехать на территорию республики, передавала «КП Крым». По его словам, все граждане проходят досмотр на границе в обычном режиме и на общих основаниях, с любыми паспортами.

В свою очередь замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с «Крым 24» пояснил, что границы между Херсонской областью и Крымом больше нет, и таможенное оформление между регионами уже не работает, однако контрольные пункты пока необходимы. По его словам, это связано с тем, что на территорию республики могут попытаться проникнуть «недоброжелательные группы».

Публикации об ограничении выезда из Херсонской области не получили охвата в российских СМИ и соцсетях, но распространялись на украинских ресурсах (1, 2, 3). При этом ряд российских СМИ опубликовал сообщения с опровержением данной информации.