В Херсонской области рассказали о попытке продвижения ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались продвинуться на херсонской линии фронта. Об этом рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Первого канала».
По его словам, союзные силы, Минобороны России, Росгвардии и ВКС остановили продвижение украинской армии. Кроме того, он также добавил, что ситуация на херсонской линии фронта некритичная.
«На херсонском направлении, с позиции севера, есть определенные продвижения украинских нацистов. Но нельзя забывать, что против нас не украинские нацисты воюют, а практически все НАТО со всей системой, спутниками и летальным оружием», — заявил он.
Ранее сообщалось, что ВСУ снова обстреляли Антоновский мост в Херсоне. Уточняется, что украинские военные выпустили по мосту шесть ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.