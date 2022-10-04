В Херсонской области рассказали о попытке продвижения ВСУ

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил, что союзные силы остановили продвижение ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались продвинуться на херсонской линии фронта. Об этом рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Первого канала».

По его словам, союзные силы, Минобороны России, Росгвардии и ВКС остановили продвижение украинской армии. Кроме того, он также добавил, что ситуация на херсонской линии фронта некритичная.

«На херсонском направлении, с позиции севера, есть определенные продвижения украинских нацистов. Но нельзя забывать, что против нас не украинские нацисты воюют, а практически все НАТО со всей системой, спутниками и летальным оружием», — заявил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ снова обстреляли Антоновский мост в Херсоне. Уточняется, что украинские военные выпустили по мосту шесть ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

