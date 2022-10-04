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В Херсонской области рассказали о попытке продвижения ВСУ

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил, что союзные силы остановили продвижение ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались продвинуться на херсонской линии фронта. Об этом рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Первого канала».

По его словам, союзные силы, Минобороны России, Росгвардии и ВКС остановили продвижение украинской армии. Кроме того, он также добавил, что ситуация на херсонской линии фронта некритичная.

«На херсонском направлении, с позиции севера, есть определенные продвижения украинских нацистов. Но нельзя забывать, что против нас не украинские нацисты воюют, а практически все НАТО со всей системой, спутниками и летальным оружием», — заявил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ снова обстреляли Антоновский мост в Херсоне. Уточняется, что украинские военные выпустили по мосту шесть ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Алевтина Запольская
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