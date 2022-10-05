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Назван новый ведущий популярного шоу на «России 1»

Новым ведущим телеигры «Сто к одному» на «России 1» станет продюсер Александр Акопов

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Телеканал «Россия 1» назвал нового ведущего популярной телеигры «Сто к одному» на замену шоумену Александру Гуревичу. Сообщение об этом появилось на официальной странице канала во «ВКонтакте».

«Новым ведущим программы "Сто к одному" на телеканале "Россия" станет Александр Акопов», — говорится в публикации. Помимо того, телеканал выложил фотографии с Акоповым в студии шоу. Другие подробности не приводятся.

Александр Акопов — продюсер кино и телевидения, президент фонда «Академия российского телевидения». Работал над такими популярными сериалами, как «Бригада», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», программами «ОСП — студия», «Здоровье» с Еленой Малышевой, «Диалоги о животных» и другими.

В апреле СМИ сообщили, что предыдущий ведущий «Сто к одному» Александр Гуревич покинул программу. Он вел передачу с ее начала.

«Сто к одному» — российская версия американской телеигры Family Feud. В программе участвуют две команды, которые соревнуются между собой, отвечая на вопросы ведущего, ранее также заданные другой группе людей. Задача участников — угадать ответы, которые значатся в результатах предварительного опроса. Премьера программы состоялась в 1995 году на канале НТВ. С 1998 года она выходит на «России 1».

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Маргарита Щигарева
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