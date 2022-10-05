Российские следователи нашли пыточную тюрьму украинского нацбата «Айдар»

СКР нашел пыточную тюрьму на базе украинского нацбата «Айдар» в мясном цеху в ЛНР

В Старобельском районе ЛНР следователи нашли пыточную тюрьму на базе запрещенного в России украинского националистического батальона «Айдар». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

У села Половинкино бывший мясоперерабатывающий цех был переоборудован в место расположения боевиков. Территория базы обнесена бетонным забором с колючей проволокой, установлены несколько огневых позиций. В бывших коптильнях обустроены камеры для заключенных.

Следователи осмотрели территорию тюрьмы, провели допрос двух ее бывших узников. Они сообщили об издевательствах, которые перенесли в заточении у боевиков нацбата. По их словам, в плену находились примерно 30 человек, из них семеро погибли от пыток либо их убили.

Боевики брали людей в плен, чтобы требовать выкуп с их родственников, отметили в СКР.

В настоящее время ведется расследование, устанавливаются причастные к преступлениям и потерпевшие, содержавшиеся в пыточной тюрьме.