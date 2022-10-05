Застреливший оператора Алек Болдуин продолжит работать над фильмом «Ржавчина»

Застреливший оператора Хатчинс Алек Болдуин продолжит работать над фильмом «Ржавчина»

Американский актер и продюсер Алек Болдуин продолжит работать над фильмом «Ржавчина» после непреднамеренного убийства оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке. Об этом пишет Daily Mail.

Хатчинс погибла в октябре 2021 года. В ходе съемок вестерна «Ржавчина» Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

Съемки фильма возобновятся в январе 2023 года. Уточняется, что вопрос о дальнейшей судьбе картины рассматривался в суде, одним из участников процесса выступал муж убитого оператора Мэтью. В результате стороны договорились о продолжении съемок. Режиссер фильма Соуса заявил, что для него «большая честь довести это дело [съемки] до конца от имени Галины Хатчинс».

Отмечается, что Мэтью станет исполнительным продюсером картины. Он согласился с тем, что смерть его жены была «ужасным несчастным случаем».

Ранее Болдуин пожаловался на отказы в съемках после трагедии с Хатчинс.