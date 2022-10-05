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При пожаре в российской больнице погиб человек

В Курганской области один человек погиб при пожаре в одной из палат больницы

Фото: СК РФ

В Курганской области в одной из палат Щучанской центральной районной больницы произошел пожар. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По его данным, в результате погиб один человек — ему было 60 лет. О причинах случившегося пока не сообщается. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

На месте пожара работают следователи. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее на Урале в больнице Краснотурьинска при пожаре погиб пациент реанимации. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров в одной из палат на втором этаже.

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Анастасия Шейкина
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