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Казачий Полк начал наступление на Красный Лиман

Корреспондент Лисицын сообщил, что 208 Казачий Полк пошел в наступление на Красный Лиман

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Казаки начали контрнаступление под Красным Лиманом, сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.

«208 Казачий Полк пошел в наступление на Красный Лиман, Казаки освободили населенный пункт Диброво», — говорится в сообщении.

Кроме того, репортер ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что гражданские люди массово покинули город, администрация и больница эвакуированы, а магазины закрыты.

При этом официального подтверждения информации на данный момент нет.

1 октября из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы России и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. Минобороны России сообщило, что противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении.

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Марина Совина
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