Российского заключенного осудят за убийство свидетеля кражи гвоздодером
В Иркутской области 49-летний заключенный предстанет перед судом за убийство свидетеля, совершенном 27 лет назад. Об этом в среду, 5 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.
По версии следствия, в ноябре 1995 года фигурант взломал дверь магазина, расположенного в Пригородном переулке в городе Черемхово, и проник внутрь, чтобы совершить кражу. Проходивший мимо 47-летний россиянин случайно стал свидетелем преступления и стал выяснять, в чем дело.
Обвиняемый испугался, что прохожий обратится в милицию, и нанес ему удары гвоздодером. После этого он перенес тело убитого в другое помещение, поджег его и скрылся.
Изначально правоохранителям не удалось раскрыть преступление. В 2022 году следователи и криминалисты СКР вместе с сотрудниками уголовного розыска нашли ключевого свидетеля. Благодаря его показаниям была установлена личность предполагаемого убийцы — им оказался уроженец Черемховского района, с 2020 года отбывающий наказание за другое убийство в колонии Петербурга.
Его этапировали в Иркутскую область и поместили в СИЗО.