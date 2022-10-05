Российского заключенного осудят за убийство свидетеля кражи гвоздодером

Под Иркутском 49-летнего заключенного осудят за убийство свидетеля гвоздодером в 1995 году

В Иркутской области 49-летний заключенный предстанет перед судом за убийство свидетеля, совершенном 27 лет назад. Об этом в среду, 5 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

По версии следствия, в ноябре 1995 года фигурант взломал дверь магазина, расположенного в Пригородном переулке в городе Черемхово, и проник внутрь, чтобы совершить кражу. Проходивший мимо 47-летний россиянин случайно стал свидетелем преступления и стал выяснять, в чем дело.

Обвиняемый испугался, что прохожий обратится в милицию, и нанес ему удары гвоздодером. После этого он перенес тело убитого в другое помещение, поджег его и скрылся.

Изначально правоохранителям не удалось раскрыть преступление. В 2022 году следователи и криминалисты СКР вместе с сотрудниками уголовного розыска нашли ключевого свидетеля. Благодаря его показаниям была установлена личность предполагаемого убийцы — им оказался уроженец Черемховского района, с 2020 года отбывающий наказание за другое убийство в колонии Петербурга.

Его этапировали в Иркутскую область и поместили в СИЗО.