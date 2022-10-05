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Еще одна сфера попросила об отсрочке для сотрудников

Книжный союз попросил об отсрочке от частичной мобилизации для работников отрасли

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский книжный союз попросил Минпромторг ввести отсрочку от частичной мобилизации для работников отрасли. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Полиграфисты предупредили, что дефицит кадров в типографиях усиливается, что может привести к простоям и даже к полной остановке предприятий.

«В полиграфической отрасли заняты преимущественно мужчины, средний возраст работников в ряде модернизированных производств составляет 39 лет», — отмечают в книжном союзе.

Отмечается, что кризис в области книжной полиграфии уже «достиг крайней точки» не только из-за дефицита кадров, но и из-за устаревшего оборудования и отсутствия инвестиций в 2022 году, а также из-за санкций со стороны поставщиков оборудования и запчастей.

В начале сентября «Коммерсантъ» писал, что бумажные книги в России подорожали на 25 процентов и стали хуже продаваться. По прогнозам участников рынка, по итогам года показатель может упасть на 6 процентов год к году, до 252 миллионов экземпляров. Как говорил гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, главной причиной сокращения стало снижение доходов россиян, а следовательно, и покупательной способности.

Марина Совина
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