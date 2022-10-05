Еще одна сфера попросила об отсрочке для сотрудников

Книжный союз попросил об отсрочке от частичной мобилизации для работников отрасли

Российский книжный союз попросил Минпромторг ввести отсрочку от частичной мобилизации для работников отрасли. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Полиграфисты предупредили, что дефицит кадров в типографиях усиливается, что может привести к простоям и даже к полной остановке предприятий.

«В полиграфической отрасли заняты преимущественно мужчины, средний возраст работников в ряде модернизированных производств составляет 39 лет», — отмечают в книжном союзе.

Отмечается, что кризис в области книжной полиграфии уже «достиг крайней точки» не только из-за дефицита кадров, но и из-за устаревшего оборудования и отсутствия инвестиций в 2022 году, а также из-за санкций со стороны поставщиков оборудования и запчастей.

В начале сентября «Коммерсантъ» писал, что бумажные книги в России подорожали на 25 процентов и стали хуже продаваться. По прогнозам участников рынка, по итогам года показатель может упасть на 6 процентов год к году, до 252 миллионов экземпляров. Как говорил гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, главной причиной сокращения стало снижение доходов россиян, а следовательно, и покупательной способности.