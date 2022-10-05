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Сообщение о передислокации ракетных войск в Москве оказалось недостоверным

Информация о передислокации ракетных войск в Москве не подтвердилась

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сообщение о том, что в Москве началась передислокация ракетных войск стратегического назначения, оказалось недостоверным.

В начале октября в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах со ссылкой на издание «Военное дело» начали распространяться сообщения, в которых утверждалось, что в ночь на 4 октября на МКАД в Москве была замечена колонна из четырех стратегических ракетных комплексов «Тополь-М». Одно из первых сообщений появилось на портале «Новости восточной ленты» 4 октября. При этом на сайте «Военного дела» на данный момент подобной публикации нет.

Отмечалось, что точный маршрут передвижения техники и причины ее появления на улицах города неизвестны. Позже в Telegram-каналах начало распространяться видео, на котором якобы были запечатлены ракетные комплексы, замеченные 4 октября. Утверждалось, что в городе происходит передислокация ракетных войск стратегического назначения.

При этом ряд пользователей соцсетей и пабликов размещал те же кадры с подписью о том, что сняты они были в Санкт-Петербурге.

В действительности же ролик был снят в феврале 2020 года, когда комплексы «Тополь-М» были переброшены в Москву для участия в репетиции парада в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ряде публикаций использовались среди прочего фотографии, сделанные также в 2020-м.

Кроме того, похожее видео украинские Telegram-каналы распространяли в феврале 2022 года. При этом тогда информация о том, когда именно были сняты кадры, также не указывалась и подвергалась сомнению даже публиковавшими их каналами.

Публикация получила достаточно широкое распространение в СМИ. В частности, ее публиковал порталы «RB Новости», R.life, информагентство «В Татарстане». Кроме того, подобные сообщения активно размещали пользователи и паблики в соцсетях (1, 2, 3, 4).

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Варвара Кошечкина
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