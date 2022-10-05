Спрогнозирован пик энергокризиса в Европе

Trafigura: энергетический кризис в Европе достигнет пика через год

Энергетический кризис в Европе может достигнуть своего пика не этой зимой, а только через год. Такой прогноз дал один из руководителей международного трейдера Trafigura Бен Лакок, пишет Reuters.

«Мы можем избежать катастрофы этой зимой, больше беспокойства вызывает следующий зимний период», — заявил он. При этом Лакок отметил, что благодаря сокращению потребления электроэнергии и вмешательству правительств европейских государств в ценовое регулирование последствия энергокризиса для ЕС в ближайшие месяцы могут быть не такими драматичными, как ожидалось.

Между тем Евросоюз заполнил газовые хранилища на 90 процентов. Согласно нормативам Евросоюза, к 1 ноября общий уровень заполненности хранилищ должен составлять не менее 80 процентов.

Пока отстают от остальных государств Болгария (76,31 процента), Венгрия (74,08 процента) и Латвия (52,75 процента). Газовые хранилища обеспечивают 25-30 процентов потребляемого в Европе зимой газа.