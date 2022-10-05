Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Информация о сдаче в плен бойца ВС РФ оказалась частично недостоверной

Информация о сдаче в плен ВСУ мобилизованного россиянина оказалась частично недостоверной

Кадр: Telegram-канал «ХОЧУ ЖИТЬ»

Информация о добровольной сдаче в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) мобилизованного бойца ВС РФ оказалась частично недостоверной.

Украинский Telegram-канал «Хочу жить» опубликовал видеообращение мужчины, представившегося Михаилом Куликовым из Орска. Он утверждает, что был отправлен на фронт спустя пять дней после получения повестки (21 сентября) и принимал участие в боях за Ольговку (Херсонская область) в составе 15 отдельной мотострелковой бригады. По его словам, еще находясь в России он искал, как сдаться в плен и нашел программу «Хочу жить». На горячей линии мужчине объяснили, как выйти к представителям Вооруженных сил Украины.

По информации издания «Верстка» (признано Минюстом иностранным агентом), один из коллег Куликова на условиях анонимности подтвердил его личность, но уточнил, что тот самостоятельно пошел в военкомат после получения повестки.

Однозначно проверить подлинность слов Куликова не предоставляется возможным, однако, по данным Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР), мобилизованные россияне в настоящий момент проходят подготовку на полигонах Херсонской области — занимаются огневой подготовкой, метанием грант и изучают новейшие образцы вооружения. Сведений об их участии в военных действиях нет.

Официальный госпортал «Объясняем.рф» уточняет, что военнослужащие, которым требуется подготовка по военно-учетной специальности, проходят ее в учебных центрах. Общая продолжительность подготовки может составлять до одного месяца. 

По данным Минобороны России, добровольцы и призванные на службу в рамках частичной мобилизации после прохождения боевого слаживания будут заниматься обороной занятых российской армией территорий.

Информация о добровольной сдаче в плен ВСУ россиянина Куликова не заинтересовала российские СМИ, однако активно распространялась среди украинских изданий и преимущественно на личных страницах пользователей соцсетей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российский генерал призвал прекратить врать о ходе спецоперации
Выступающий в России африканский волейболист описал страну тремя словами
СКР зафиксировал применение военными ВСУ ракет HIMARS с поражающими элементами
Франция отправила на Украину около 50 разведчиков
Путин призвал к созданию единого стандарта учебников по истории
В Нижнем Новгороде откроется выставка картин эпохи Возрождения
Путин призвал укреплять суверенную систему образования в России
Путин порассуждал о суверенной России
Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах России
Группа Coldplay отменила концерты из-за болезни солиста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.