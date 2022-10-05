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ФСБ уличила в коррупции замначальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю

ФСБ задержала при получении взятки замначальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю

Кадр: МВД ФСБ / YouTube

Сотрудники ФСБ задержали при получении взятки замначальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю подполковника Михаила Привалихина. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, полицейского взяли в Красноярске после того, как ему была передана сумма в 1,5 миллиона рублей.

Привалихин отвечал в ГУ МВД за оперативную работу.

В настоящее время у него дома проводятся обыски. На допрос силовики также увезли супругу подполковника.

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Любовь Ширижик
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