ФСБ уличила в коррупции замначальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю

ФСБ задержала при получении взятки замначальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю

Сотрудники ФСБ задержали при получении взятки замначальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю подполковника Михаила Привалихина. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, полицейского взяли в Красноярске после того, как ему была передана сумма в 1,5 миллиона рублей.

Привалихин отвечал в ГУ МВД за оперативную работу.

В настоящее время у него дома проводятся обыски. На допрос силовики также увезли супругу подполковника.