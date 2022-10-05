Члена банды «Северские» осудят за покушение на убийство и хранение оружия

В Подмосковье завершено расследование уголовного дела одного из членов ОПГ «Северские»

В Московской области член банды «Северские» предстанет перед судом за участие в ОПГ, незаконное приобретение и хранение оружия и взрывчатки, а также за покушение на убийство. Об этом в среду, 5 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным ведомства, обвиняемый входил в созданную в 1997 году в столичном регионе банду, занимавшуюся вымогательством денег у коммерсантов на территории Московской, Ярославской и Костромской областей. Также бандиты совершали нападения и убийства. Свое название ОПГ «Северские» получила по названию ресторана «Север», где регулярно проводила свои встречи. Согласно материалам дела, в июне 2006 года фигурант и его подельники напали на кандидата на пост главы Кранозаводского поселения, чтобы он не участвовал в выборах. Мужчины ждали жертву во дворе его дома, а обвиняемый избил его металлическим фонарем до потери сознания. В результате потерпевший лишился зрения.

Следствие завершило расследование уголовного дела. Оно передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Фигурант признал вину и заключил досудебное соглашение.

ОПГ «Северские» прекратила свое существование в феврале 2021 года, когда последние ее участники были задержаны сотрудниками МВД. Первый лидер группировки по фамилии Лазовский был убит в 2009 году, сменивший его Гладышев после задержания покончил с собой в следственном изоляторе.