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Над российским регионом заметили световые столбы

Жители Белгородской области заметили в небе над регионом световые столбы

Кадр: «ШАГвперед» / YouTube

Жители Белгородской области заметили в небе над регионом редкое явление. Об этом пишет go31.ru

«Жители Белгородской области массово стали делиться фотографиями необычных световых столбов в небе над регионом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что явление в шутку назвали «лучами НЛО», «оком Савченко» и «божьим перстом». Как пишет издание, световые столбы возникают из-за того, что световое гало преломляется в кристалликах воды, искажаясь и принимая причудливые формы.

«Учитывая, что столбы стояли в основном над теплицами, которые всегда дают свет, можно предположить, что в создании природного явления парники принимали непосредственное участие», — отмечают журналисты.

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Варвара Кошечкина
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