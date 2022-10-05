Над российским регионом заметили световые столбы

Жители Белгородской области заметили в небе над регионом световые столбы

Жители Белгородской области заметили в небе над регионом редкое явление. Об этом пишет go31.ru

«Жители Белгородской области массово стали делиться фотографиями необычных световых столбов в небе над регионом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что явление в шутку назвали «лучами НЛО», «оком Савченко» и «божьим перстом». Как пишет издание, световые столбы возникают из-за того, что световое гало преломляется в кристалликах воды, искажаясь и принимая причудливые формы.

«Учитывая, что столбы стояли в основном над теплицами, которые всегда дают свет, можно предположить, что в создании природного явления парники принимали непосредственное участие», — отмечают журналисты.