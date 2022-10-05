Премьер Британии Трасс заявила о неспособности Запада вовремя остановить Россию

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны Запада оказались неспособны вовремя остановить Россию, и по этой причине в феврале на украинской территории начались бои. Она пообещала, что больше этого не допустит, пишет Reuters.

«Одна из причин, по которой мы сталкиваемся с глобальным кризисом, заключается в том, что коллективный Запад сделал недостаточно. Мы успокоились, мы недостаточно тратили на оборону. Мы стали слишком зависимы от авторитарных режимов из-за дешевых товаров и дешевой энергии», — полагает министр.

Уже под аплодисменты Трасс добавила, что постарается сделать все для того, чтобы Украина победила. Она также пообещала увеличить расходы Британии на оборону до 3 процентов ВВП в год.

Кроме того, военный бюджет страны планируют увеличить и власти Германии: он станет больше на четверть.