Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Трасс заявила о неспособности Запада вовремя остановить Россию

Премьер Британии Трасс заявила о неспособности Запада вовремя остановить Россию

Фото: Ian Forsyth / Reuters

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны Запада оказались неспособны вовремя остановить Россию, и по этой причине в феврале на украинской территории начались бои. Она пообещала, что больше этого не допустит, пишет Reuters.

«Одна из причин, по которой мы сталкиваемся с глобальным кризисом, заключается в том, что коллективный Запад сделал недостаточно. Мы успокоились, мы недостаточно тратили на оборону. Мы стали слишком зависимы от авторитарных режимов из-за дешевых товаров и дешевой энергии», — полагает министр.

Уже под аплодисменты Трасс добавила, что постарается сделать все для того, чтобы Украина победила. Она также пообещала увеличить расходы Британии на оборону до 3 процентов ВВП в год.

Кроме того, военный бюджет страны планируют увеличить и власти Германии: он станет больше на четверть.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Российский генерал призвал прекратить врать о ходе спецоперации
Путин пообещал стабилизацию ситуации в Донбассе
Путин заявил об удивлении результатами референдумов на новых территориях России
Выступающий в России африканский волейболист описал страну тремя словами
СКР зафиксировал применение военными ВСУ ракет HIMARS с поражающими элементами
Франция отправила на Украину около 50 разведчиков
Путин призвал к созданию единого стандарта учебников по истории
В Нижнем Новгороде откроется выставка картин эпохи Возрождения
Путин призвал укреплять суверенную систему образования в России
Путин порассуждал о суверенной России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.