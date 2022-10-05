Скрывающийся в Лондоне ичкериец Закаев попал под следствие за видео в пользу ВСУ

СКР возбудил дело против скрывающегося в Лондоне Закаева за видео о присоединении к ВСУ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего эмиссара чеченских сепаратистов, скрывающегося в Великобритании, Ахмеда Закаева за его заявление в пользу Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Baza.

По данным издания, основанием для расследования стал видеоролик на YouTube, в котором Закаев от имени верховного главнокомандующего вооруженными силами самопровозглашенной республики Ичкерия (признана террористической организацией и запрещена в России) говорит о создании батальона Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия. Под командованием Мурада Юсупова военное формирование присоединится к ВСУ в качестве иностранного легиона и будет воевать против российских войск на Украине.

Закаев попал под следствие по статье об организации террористического сообщества.

Видео, опубликованное им в летом, обнаружили сотрудники ФСБ и центра «Э» по противодействию экстремизму МВД.

Ахмед Закаев был бригадным генералом, министром культуры, иностранных дел и вице-премьером самопровозглашенной ЧРИ. Во время второй чеченской войны командовал незаконными вооруженными формированиями на территории республики. В 2001 году российские власти обвинили Закаева в терроризме и убийствах мирных граждан и объявили в международный розыск. Через два года Лондонский магистратский суд отказал Москве в его выдаче так как Великобритания предоставила ему политическое убежище.