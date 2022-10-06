Рогов заявил, что Британия готовит спецназ ВСУ к захвату ЗАЭС

Спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) при участии британских специалистов готовится к захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС. По его словам, тренировки проходят группы численностью от 100 до 110 человек.

«Постоянно проходят учения и боевое слаживание элиты боевиков (президента Украины Владимира — прим. «Ленты.ру») Зеленского — Сил специальных операций ВСУ — в целях форсирования Днепра, высадки десанта, занятия плацдарма и захвата крупного объекта энергетической инфраструктуры. Речь идет про Запорожскую АЭС — тут сомнений нет», — заявил Рогов.

Он отметил, что группы украинского спецназа хорошо слажены — они тренировались в Великобритании от нескольких месяцев до полугода. Нынешние учения проходят рядом с населенным пунктом Вольноандреевка, что к югу от ДнепроГЭС.

«Здесь показательно то, что учения проводятся не только с использованием стрелкового оружия, ПТУР (противотанковых управляемых ракет — прим. «Ленты.ру»), ПЗРК (переносных зенитных ракетных комплексов — прим. «Ленты.ру»), но и ударных беспилотников "Байрактар ТБ-2". Это все говорит о том, что с их стороны идет системная и хорошо слаженная работа, результаты которой мы, боюсь, предположительно можем увидеть в ближайшем будущем», — поделился Рогов.

Ранее он заявил, что все действия ВСУ на фронте Запорожской области контролируются гражданами Великобритании. По словам Рогова, без британцев Украина не принимает никаких военных решений на этом направлении.