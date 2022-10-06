Российский чиновник растратил ветеранские премии на ставки в тотализаторе

Экс-замглавы управления по спорту администрации Архангельска отдали под суд за растрату

Прокуратура Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего замначальника управления по физической культуре и спорту администрации города, обвиняемого в растрате 130 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Также экс-чиновнику вменяется служебный подлог. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Вину он признал.

Из материалов дела следует, что обвиняемый в декабре 2021 года похитил деньги, которые предназначались в качестве премий ветеранам спорта, спортсменам и тренерам. Похищенные средства фигурант дела потратил на спортивные ставки в тотализаторе. Чтобы скрыть преступление, чиновник предоставил в бухгалтерию фиктивные документы о якобы выданных премиях.