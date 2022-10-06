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В Госдуме предложили изымать брошенные на границе автомобили

Депутат Госдумы Морозов предложил разрешить изымать автомобили у покинувших страну граждан

Фото: Игорь Петров / РИА Новости

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов выступил с предложением предоставить властям возможность через определенный срок изымать брошенные на границе автомобили у граждан, которые приняли решение покинуть страну, сообщает РИА Новости.

«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — заявил политик.

По его словам, необходимо обязать собственника оставленного транспортного средства лично предъявить на него права, если тот захочет получить машину обратно.

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Марина Совина
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