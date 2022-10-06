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Информация о продаже БМП российскими военными бойцам ВСУ оказалась недостоверной

Информация о продаже российскими военными БМП и сдаче в плен ВСУ оказалась недостоверной

Фото: Billyhill / Wikimedia

Информация о том, что российские военные продали боевую машину пехоты (БМП) и сдались в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) оказалась недостоверной.

Telegram-канал «Николаевский Ванек» сообщил, что трое бойцов Вооруженных сил России добровольно сдались в плен ВСУ и продали им свою БМП. Сведений о сдавшихся российских военных нет — канал не называет их имена и не показывает лица.

Авторы канала также опубликовали видео, на котором видно, как к украинским военным подъезжает БМП с белым флагом. При этом бойцы ВСУ прячутся за естественными препятствиями, а оператор стоит на возвышенности, что может свидетельствовать о постановочном характере съемки. Лица сдавшихся военных закрывают балаклавы и солнечные очки, личности бойцов ВСУ также невозможно установить.

На кадрах крупным планом закрашена надпись на БМП, заметна лишь символика Z. Как отмечает Telegram-канал «Война с фейками», обычно так поступают бойцы ВСУ после взятия боевой техники противника.

Официальных сообщений о попавших в плен ВСУ российских военных не поступало.

Новость о продаже боевой машины бойцами ВС РФ и их добровольной сдаче в плен не получила распространениях в российских СМИ, однако активно тиражировалась среди украинских изданий. Репост видео также сделал глава Николаевской области Виталий Ким.

О постановочных кадрах, снятых украинскими военными, при этом написали российские издания «Город» и «Петербургский дневник».

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Варвара Кошечкина
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