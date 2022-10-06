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Ведущих артистов балета Большого театра отстранили от выступлений

Ведущих артистов Большого театра отстранили от выступлений из-за несогласованных гастролей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Ведущих артистов балета Большого театра отстранили от выступлений из-за несогласованных гастролей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что управляющий балетной труппой Махар Вазиев оказался недоволен тем, что десять танцоров отправились в Узбекистан, получив приглашение от министерства культуры Ташкента. Вазиев намерен лишить работы артистов Владислава Лантратова, Вячеслава Лопатина, Анастасию Сташкевич, Екатерину Крысанову, Михаила Лобухина, Евгения Образцова и находящихся на контракте Марию Александрову, Екатерину Шипулину, Руслана Скворцова и Александра Волчкова.

При этом посетители Большого театра возвращают билеты на постановки с участием упомянутых танцоров. Уточняется, что они не хотят идти на постановки, так как не смогут увидеть любимых артистов.

В августе сообщалось, что Большой театр отменил премьеру нескольких спектаклей режиссера Александра Молочникова из-за его критики военной спецоперации. Речь шла о двух операх — «Франческа да Римини» Сергея Рахманинова и «Флорентийская трагедия» Александра фон Цемлинского.

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Марина Погосян
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