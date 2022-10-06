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12-летний мальчик погиб при испытании амулета от пуль

«Би-би-си»: в Нигерии 12-летний мальчик погиб при испытании амулета, останавливающего пули

Фото: Paul Einerhand / Unsplash

В нигерийском штате Квара подросток убил младшего брата при испытании амулета, который якобы защищает от пуль. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отец братьев — охотник, поэтому они без труда раздобыли оружие. 12-летний Юсуф надел на себя амулет, «останавливающий пули», а старший брат, Абубакар, выстрелил в него из отцовской винтовки. В итоге мальчик погиб на месте. После этого Абубакар сбежал, сейчас его разыскивает полиция.

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Телеканал отмечает, что это не первый случай гибели людей, пытавшихся убедиться в эффективности популярных в Нигерии амулетов для защиты от пуль. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, люди продолжают ими пользоваться.

Ранее сообщалось, что в Нигерии погиб колдун, решивший испытать амулет, который отводит пули. Чтобы продемонстрировать действенность своей магии, 26-летний знахарь Чинака Адоэзуве надел на шею амулет, который он изготовил, протянул покупателю оружие и велел выстрелить в него.

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Евгения Черкасова
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