Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Организаторы концертов в России столкнулись с дефицитом оборудования

«Ъ»: организаторы шоу в России столкнулись с дефицитом оборудования и специалистов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Организаторы концертов и различных шоу в России столкнулись с дефицитом оборудования и технических специалистов. Об этом сообщает газета «Коммерсанть».

Отмечается, что до 70 процентов используемых звуковых и световых систем были американского производства. В настоящее время их поставки в страну практически прекратились. Наблюдаются проблемы с поставками студийного оборудования, пультов управления звуком и светом, радиосистем, микрофонов и наушников.

Кроме того, многие профессионалы, которые умеют работать с такой техникой, покинули страну. Некоторые из оставшихся специалистов могут быть призваны в рамках частичной мобилизации.

Руководитель направления промоутерства и продюсирования «МТС Энтертейнмент» Янина Татарицкая рассказала, что с начала военной спецоперации России на территории Украины цены на техническое сопровождение концертов выросли на 20-30 процентов, а сроки поставок и аренды увеличились.

По словам владельца группы компаний DJStore Юрия Холодка, параллельный импорт не решает проблему полностью, так как при таком импорте техника не подлежит гарантийному обслуживанию, а цены на нее становятся «хаотичными». В результате организаторы мероприятий отдают предпочтение китайской технике, а оборудование из Европы и США вымывается с российского рынка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Стало известно о госпитализации Татьяны Тарасовой
На «Яндекс.Картах» исчезли границы российских регионов
Раскрыта приводящая к облысению ошибка после мытья головы
Байден ответил на вопрос о встрече с Путиным на саммите G20
Российские ПВО сбили пять выпущенных по Антоновскому мосту ракет
Российского военкора ранили в ДНР
Пенсионерку отказались подселить в квартиру к Олегу Меньшикову
ВМФ России получит морские огнетушители «Океан»
Лукашенко потребовал от военных умереть
Организаторы концертов в России столкнулись с дефицитом оборудования
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.