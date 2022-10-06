Организаторы концертов в России столкнулись с дефицитом оборудования

«Ъ»: организаторы шоу в России столкнулись с дефицитом оборудования и специалистов

Организаторы концертов и различных шоу в России столкнулись с дефицитом оборудования и технических специалистов. Об этом сообщает газета «Коммерсанть».

Отмечается, что до 70 процентов используемых звуковых и световых систем были американского производства. В настоящее время их поставки в страну практически прекратились. Наблюдаются проблемы с поставками студийного оборудования, пультов управления звуком и светом, радиосистем, микрофонов и наушников.

Кроме того, многие профессионалы, которые умеют работать с такой техникой, покинули страну. Некоторые из оставшихся специалистов могут быть призваны в рамках частичной мобилизации.

Руководитель направления промоутерства и продюсирования «МТС Энтертейнмент» Янина Татарицкая рассказала, что с начала военной спецоперации России на территории Украины цены на техническое сопровождение концертов выросли на 20-30 процентов, а сроки поставок и аренды увеличились.

По словам владельца группы компаний DJStore Юрия Холодка, параллельный импорт не решает проблему полностью, так как при таком импорте техника не подлежит гарантийному обслуживанию, а цены на нее становятся «хаотичными». В результате организаторы мероприятий отдают предпочтение китайской технике, а оборудование из Европы и США вымывается с российского рынка.