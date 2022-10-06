Медведев заявил об обязательном достижении целей по защите граждан России

Медведев заявил об обязательном достижении всех целей по защите граждан и территорий РФ

Все цели по защите граждан и территорий России будут обязательно достигнуты. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, сообщает в четверг, 6 октября, РИА Новости.

«Наша страна уверенно выбрала свой путь и с него не свернет», — подчеркнул он.

Он также заверил, что независимо от позиции Запада и властей Украины Россия продолжит «защищать людей, которые доверили нам свою судьбу».

При этом, заместитель главы Совета безопасности подчеркнул, что Россия продолжит «освобождать территории, все еще занятые неонацистами».