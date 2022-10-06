Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Китай осудил Запад за нарушения прав человека

МИД Китая призвал СПЧ ООН привлечь внимание к нарушениям прав человека со стороны Запада

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Совет по правам человека (СПЧ) ООН должен привлечь внимание мировой общественности на нарушения прав человека со стороны Запада, в особенности — со стороны США и Великобритании. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Китая, опубликованном на сайте ведомства.

«На что СПЧ действительно должен обратить внимание и что должен обсудить, так это серьезные нарушения прав человека, включая системный расизм и расовую дискриминацию, нарушения прав беженцев и иммигрантов, широко распространенное насилие с применением огнестрельного оружия, чрезмерное применение мер принуждения, военные операции за границей, в ходе которых было убито и ранено большое количество невинных людей», — говорится в тексте.

Китай осудил Запад за попытки политических манипуляций и призвал вернуться на путь диалога и сотрудничества между всеми государствами для защиты прав человека.

Ранее постоянное представительство России при СПЧ ООН в Женеве заявило, что группа из 11 стран выступила с совместным заявлением, в котором осудила русофобию в некоторых государствах. Государства выразили обеспокоенность «беспрецедентными масштабами и глубиной дискриминации», которую в последнее время развязали власти ряда стран в отношении русских и русскоговорящих людей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин одобрил кредитные каникулы для военнослужащих
Суперъяхта попавшего под санкции Мордашова пришвартовалась в Гонконге
Умерла заслуженная художница России Тамара Юфа
Врач назвал причины нежелания заниматься сексом
ЕС одобрит новый пакет военной помощи Украине
Лавров прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе
Шизофрения оказалась способна увеличить риск развития деменции в 2,5 раза
Юрист разъяснил ситуацию с контрактами и выплатами для мобилизованных россиян
Раскрыта стоимость квартир в одной из сталинских высоток в Москве
Путин освободил мобилизованных от пеней за коммунальные услуги
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.