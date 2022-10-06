Бойцы группировки «О» ответили на критику Кадырова в адрес генерала Лапина

Бойцы ВС РФ в ответ на критику Лапина заявили, что он защищает страну на передовой

Бойцы группировки российских Вооруженных сил «Отважные» («О») ответили на критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес генерал-полковника Александра Лапина, получившего звание Героя России во время спецоперации. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале «Русской весны».

По словам бойцов, генерал Лапин не отреагировал на заявление, потому что он, «в отличие от тех же обвиняющих не сидит в кожаном кресле в комфортной обстановке, пытаясь привлечь к себе внимание диванных критиков».

Военные подчеркнули, что Лапин с первых дней проведения специальной военной операции самоотверженно выполняет задачи на передовой. «Не в комфортных условиях и не в 100 километрах, а вместе с нами на переднем крае. Одни только писать горазды, да и то, судя по всему, не сами. А другие в это время под пулями и под ракетными ударами защищают суверенитет страны», — сказали бойцы.

Они также прокомментировали письмо, отправленное якобы от лица Лапина чеченским блогером Тумсо Абдурахмановым. «Какое ты имеешь право позорить русского боевого генерала? Тебе очень повезло, что Александр Лапин не будет марать руки о таких как ты», — заключили бойцы.

Группировка «О» Центрального военного округа после передислокации была переброшена в Харьковскую область и ведет наступление в сторону Донецкой народной республики (ДНР). Подразделения, по данным военкора Александра Коца, заняли пункт Лозовое в ДНР и держат фронт в Харьковской области.

Ранее глава Чечни заявил, что Лапин, назначенный руководить обороной Краснолиманского направления, выставил на рубежах мобилизованных из Луганской народной республики (ЛНР). Генерал якобы не обеспечил военных необходимой связью, также в названный район не поступали дополнительные боеприпасы. По мнению Кадырова, действия генерала привели к отводу сил из Красного Лимана.