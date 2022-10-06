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Бастрыкин поручил проверить перекрытие портретов героев киосками в Новосибирске

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить перекрытие портретов героев киосками в Новосибирске

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту перекрытия портретов героев военных действий торговыми рядами в Новосибирске. Об этом в четверг, 6 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в социальных сетях появилась информация, что на площади Ленина в переходе метро начали устанавливать киоски. Они закрыли портреты героев России, изображенные на стенах. Местные жители были возмущены этим событием.

Тогда глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Виталию Зарипову проверить происходящее и подготовить доклад. Результаты этой проверки Бастрыкин поставил на личный контроль.

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Екатерина Власова
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