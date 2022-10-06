Лукашенко потребовал разобраться со спекуляцией в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко потребовал принять меры по борьбе со спекулянтами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал принять меры по устранению спекуляции в стране. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

Он отметил, что зафиксированы случаи покупки продовольственных товаров у посредников с наценкой под 300 процентов. «На сбоях производственно-сбытовых цепочек легко наживаются спекулянты», — сообщил глава государства. Он призвал ответственных лиц разобраться с ситуацией.

Лукашенко указал на случаи так называемого недобросовестного посредничества. «Какое это "недобросовестное посредничество"? Четко должно быть прописано: посредничества быть вообще не должно. Не должно», — подчеркнул президент. Он отметил, что при продаже отечественной продукции за пределы страны руководить процессом должны производители, контролируя посредников. Торговцы и посредники накручивают стоимость на всех этапах продажи, заявил белорусский лидер.

«При этом мы тратим немалые деньги из бюджета, например, на поддержку сельхозпроизводителей: дешевые кредиты для перерабатывающих предприятий, создаем благоприятные условия для размещения и работы торговых объектов. Но на фоне всех этих мер молоко, хлеб, мясо, крупы и другая социально значимая продукция продолжают дорожать каждый месяц», — негодует Лукашенко.

Что касается непродовольственных товаров, то ситуация с ними обстоит еще хуже, продолжил он. Их цены поднялись на 18 процентов с начала года, причем как на зарубежные бренды, так и на отечественные. Глава государства также возмутился действиями отдельных дельцов, повысивших цены на подросший курс и «забывших открутить ценник назад» после укрепления белорусского рубля.

На фоне этого президент обратился к представителям власти с претензией. «А что, губернаторы со своими аппаратами по 300 человек, и правительство 200 и прочие с ними, и Национальный банк этого не видели? Вы этого не заметили? А тот, кто заметил, почему не поднял гвалт, шум и не восстановил справедливость?» — задался вопросом Лукашенко.

Ранее белорусский лидер объявил о запрете на любое повышение цен, который вступит в силу 6 октября. Исключением станут случаи, когда было получено разрешение от компетентных государственных органов.