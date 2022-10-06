Лукашенко возмутила несправедливость уровня жизни военных и торговцев

Лукашенко назвал несправедливым уровень жизни военных, сравнив их с торговцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился несправедливым отношением к людям, сравнив уровень жизни торговцев и военнослужащих, пишет агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что в стране необходимо поддерживать справедливый общественный баланс, включая уровень доходов. Несмотря на высокие требования к военным, которые должны быть готовы в любое время исполнить свой долг, с точки зрения социальной обеспеченности данная категория живет не так благополучно, как, например, представители торговли.

«А что у нас имеют военные? Они что, вовремя квартиру получили? Они сегодня денежное довольствие получают бешеное? Их дети в шоколаде? А теперь посмотрите на торгашей. Заработанное вывезли и разместили за границей. Дворцы, особняки за границей. Это что за особый класс у нас — сфера торговли, посредники и прочие?» — заявил он.

По мнению Лукашенко, в Белоруссии у властной вертикали достаточно сил, чтобы навести порядок и обеспечить справедливое отношение к людям со стороны государства, поддержав тех, кому это необходимо.