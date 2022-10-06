Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно

Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе за 2022 год. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте премии.

Награду получила французская писательница Анни Эрно. Отмечается, что «ее работы бескомпромиссны и написаны простым языком», а сама Эрно «верит в освободительную силу литературы».

Писательница родилась 1 сентября 1940 года в Лилльбонне. Свой первый роман Les Armoires vides («Пустые шкафы») она выпустила в 1974 году. В нем присутствовало много автобиографических моментов, которые нашли отражение и в последующих работах автора.

Среди наиболее известных произведений Арно — «Событие», «Женщина», «Обыкновенная страсть», «Во власти», «Годы», «Праздник в Бобуре» и «Место в жизни». Писательница является обладательниц множества литературных наград, включая премию Ренодо, премию Маргерит Дюрас, премию Франсуа Мориака и Премию французского языка.