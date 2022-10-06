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Россия призвала ООН признать вхождение четырех областей в ее состав

Россия призвала ООН принять вхождение четырех областей в ее состав как новую реальность

Фото: РИА Новости

Россия призывает страны ООН принять тот факт, что в ее состав вошли четыре новые области — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, — как новую реальность. Об этом заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов, цитату приводит ТАСС.

«Призываем (...) принять новую неизбежную реальность, продиктованную самой жизнью и опирающуюся на свободное волеизъявление людей. Правда пробьет себе дорогу, хотят этого на Западе или нет», — подчеркнул Воронцов. Он также заявил, что «все попытки отрицать новую реальность уйдут в небытие», хотя решение людей останется.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Согласно объявленным результатам, большинство жителей высказались положительно, и уже 30 сентября состоялась церемония подписания договоров в Кремле. Западные страны результаты референдумов не признали, с отказом выступили и власти Турции.

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Виктория Кондратьева
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