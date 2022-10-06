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Эстонская православная церковь выступила против войн

Синод Эстонской православной церкви выступил против любых войн

Фото: Gunter Lenz / Globallookpress.com

Синод Эстонской православной церкви поддержал заявление Совета церквей страны, осудившего военные действия России в Украине, и подчеркнул, что осуждает любые войны. Об этом пишет ТАСС.

Эстонская православная церковь Московского патриархата также выступает за мирное разрешение конфликтов, говорится в сообщении. «Звучат обвинения в адрес нашей Эстонской православной церкви, будто бы она призывает к продолжению конфликта и к насилию, хотя ничего такого за все время войны не было и быть не могло. Наша церковь выступает против любых войн, она за мир и за мирное разрешение любых конфликтов», — приводит цитату ТАСС.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что Министерство внутренних дел Эстонии вызвало предстоятеля православной церкви Эстонии митрополита Таллинского Евгения. Ему выразили протест в связи с тем, что он «не дистанцировался» от заявлений руководства Московского патриархата — в частности, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Последний поддержал ведение специальной военной операции на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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